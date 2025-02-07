Общество

Госслужбам РФ, операторам связи и банкам хотят запретить применять иностранные мессенджеры при общении с клиентами

Правительство РФ подготовило законопроект о запрете государственным службам, банкам и операторам связи использовать иностранные мессенджеры при общении с клиентами, заявил премьер Михаил Мишустин.

На заседании правительства он сообщил о подготовленных кабинетом министров изменениях в законодательство, направленных на предотвращение доступа злоумышленников с помощью информационных технологий к сбережениям граждан.

«Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», - заявил Мишустин, говоря о предлагаемых изменениях.

«Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают: от организации или с международного виртуального номера. Информация, соответственно, будет отображаться на экране телефона», - продолжил премьер.

По словам главы правительства, у граждан появится возможность и отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, которые делаются без предварительного согласия человека, пишет «Интерфакс». «Для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки планируется создать информационную систему. На ее платформе, в том числе, станут собираться записи голосов тех, кто используют доверие граждан в корыстных целях», - сказал Мишустин.