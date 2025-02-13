Общество

В ГД предложили повысить выплаты к пенсиям ветеранам боевых действий

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, которым предлагается повысить ветеранам боевых действий выплаты к страховым пенсиям почти на 3 тыс. рублей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

«Законопроектом предлагается дополнить законодательство новой нормой, согласно которой ветераны боевых действий, являющиеся получателями страховых пенсий, будут иметь право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности в размере равном одной третьей размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, который по состоянию на 1 января 2025 года составляет 2 969,23 рубля», - говорится в пояснительной записке.

По мнению Нилова, предлагаемая мера устранит существующее неравенство в предоставлении пенсионных льгот лицам, относящимся к одной категории ветеранов, а также «положительно скажется на уровне пенсионного обеспечения ветеранов боевых действий, получающих страховые пенсии». Как утверждает автор, в настоящее время не все ветераны боевых действий являются военнослужащими, имеющими право на военную пенсию, пишет ТАСС.

«Усматривается, что граждане, относящиеся к одной и той же категории ветеранов, находятся в неравном положении в зависимости от вида пенсионного обеспечения - государственного или в рамках обязательного пенсионного страхования», - сказано в пояснительной записке.