Россияне считают достойной пенсию в 53,5 тысяч рублей

Пенсионные ожидания россиян по сравнению с осенью прошлого года выросли на 7% — жители страны считают достойной сумму в 53 500 рублей, показало исследование SuperJob.

«Достойная пенсия, по мнению россиян, — 53 500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54 800 против 52 400 рублей соответственно», — показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.

Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56 200 рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35–45 лет (55 800 рублей), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 рублями.

Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55 800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием называют сумму в 52 100 рублей, пишет РИА Новости.

Рейтинг мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва: жители столицы хотели бы получать 57 900 рублей в месяц, что на 10% выше показателя прошлого октября. Санкт-Петербург на втором месте — здесь достойной считают пенсию в 57 600 рублей (+11% за полгода). На третьем месте Хабаровск — 55 400 рублей (+11%). В топ-5 вошли Краснодар (54 900 рублей, +13%), Владивосток и Красноярск (по 54 500 рублей, +10% и +11% соответственно).