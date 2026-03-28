Уголовная ответственность за украшение заборов «вьюнком» может грозить россиянам

Россиянам, выращивающим на своих участках ипомею трёхцветную (в народе известную как «вьюнок» или «утренняя слава»), может грозить уголовная ответственность. Об этом предупредила Олеся Слёзкина, адвокат Адвокатской палаты города Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнёры».

«Среди растений и грибов, которые могут повлечь штраф, а при значительном количестве и уголовную ответственность, в перечень, помимо конопли и мака, входят ипомея трехцветная (включена в 2024 году), голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала (добавлена в 2024 году), турбина щитковидная (добавлена в 2024 году)», — сказала она.

Слезкина добавила, что также к ответственности могут быть привлечены россияне за любые грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин.

«Отдельно стоит отметить ипомею трехцветную. Это популярная декоративная лиана, которую многие россияне высаживают вдоль заборов и стен, не подозревая о ее психотропных свойствах и о включении в запрещенный список», — подчеркнула она.

Кроме того, адвокат пояснила еще один важный момент. «Ответственность возможна не только за посев, но и за бездействие», — отметила она, пишет ТАСС.

Так, если на участке растут наркосодержащие растения, которые, например, появились самосевом, а собственник или пользователь земли не принимает мер к их уничтожению, может применяться статья 10.5 КоАП РФ. Она предусматривает непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

При этом Слезкина отметила, что ни один вид мяты, в том числе мята полевая (Mentha arvensis), в правительственный перечень наркосодержащих растений не включен и не предусматривает ответственность.