Общество

В ГД рассмотрят проект о запрете дистанционного обучения в медобразовании

Госдума на пленарном заседании 25 февраля во втором чтении рассмотрит законопроект о запрете дистанционного обучения в медобразовании, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании 21 января приняла в первом чтении данный законопроект.

По словам председателя Госдумы, депутаты на пленарном заседании во вторник, 25 февраля, рассмотрят законопроект о запрете дистанционного обучения в медобразовании во втором чтении.

«Государственная дума рассмотрит во втором чтении на пленарном заседании 25 февраля поправки в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в части повышения качества медицинского образования. О решении, принятом Советом Государственной думы», - приводятся слова Володина на сайте ГД.

Он отметил, что дистанционное обучение врачей или фармацевтов без научной базы и практики – «абсолютная профанация, ценой которой будут врачебные ошибки».

«Диплом выдается без реальных знаний, а как результат – страдают люди. Подготовка и переквалификация врача может производиться только в специализированных учебных заведениях, где есть научная и клиническая база», - добавил председатель ГД.

Ранее первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что проектом предлагается наделить Минздрав России полномочиями по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ, а также усилить лицензионные требования к организациям, занимающимся образованием в сфере здравоохранения. Ещё одно важное предложение – запрет на исключительно дистанционное обучение в сфере медицинского образования. Эти меры позволят повысить стандарты подготовки медицинских работников и исключить участие тех организаций, которые не соответствуют необходимым критериям, пишет РИА Новости.