Обновленный офис ВТБ открылся в Пскове на улице Некрасова

Офис на улице Некрасова, 38/25 в Пскове открыл свои двери для клиентов под брендом ВТБ. Бывшее отделение банка «Открытие» успешно трансформировано в рамках интеграции банков. Также в этом здании теперь расположены административные подразделения ВТБ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Фотографии: пресс-служба ВТБ
В отделении можно получить финансовую консультацию, оформить любые виды предоставляемых банковских продуктов и сервисов для физических лиц. Подтвердить операции и подписать документы посетители могут также с помощью приложения ВТБ Онлайн, в отделении предусмотрен бесплатный Wi-Fi. В зоне самообслуживания с круглосуточным доступом установлены два банкомата.
Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. График работы административных подразделений и прием корреспонденции – будние дни с 9.00 до 18.00.
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