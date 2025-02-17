Общество

Татьяна Никитина возглавит управление информационной политики правительства Псковской области

Управление информационной политики правительства Псковской области возглавит Татьяна Никитина, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«С 2012 взаимодействовала с редакциями в статусе пресс-секретаря областного парламента. Уверен, с её навыками, опытом и репутацией можно многого добиться для ещё более эффективной работы и взаимодействия медиа сообщества региона», - сказал губернатор.

Татьяна Никитина широко известна медиасообществу региона. Много лет работала корреспондентом, редактором и журналистом в псковских СМИ.