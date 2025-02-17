Общество

В Пскове самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины — опрос

Хотя мужчины реже дарят подарки на 23 февраля, их бюджеты на подарки в среднем больше, чем у женщин: 4100 рублей против 2300 рублей. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

В Пскове 71% женщин и 28% мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая горожанка готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще всего чествуют 23 февраля своих отцов и сыновей. 2% представителей сильного пола купят подарок себе: «Я офицер СССР!»; «Подарю себе сигары».

Среднестатистический горожанин планирует потратить на подарки 3400 рублей.