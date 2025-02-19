Общество

Комитет Госдумы одобрил проекты о розничных рынках и промышленной безопасности

В ходе заседания комитета Госдумы по промышленности и торговле были одобрены несколько законопроектов, которые будут вынесены на пленарное заседание, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Комитет поддержал внесение изменений в закон «О розничных рынках» и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части продления переходного периода по переводу розничных рынков в капитальные здания, строения, сооружения, расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Также были поддержаны правки в закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и статью 14 федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», касающиеся требований к организациям, осуществляющим оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей.

«Авторам законопроектов предложены замечания, которые необходимо учесть в дальнейшей работе над проектом», - заключил депутат.