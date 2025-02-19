Общество

Дышать над картошкой для лечения может быть опасно, предупредила врач

Народная медицина, предлагающая способы лечить острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) без лекарств, весьма популярна, но некоторые ее методы могут оказаться не просто бесполезными, но и опасными. Об этом врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

Она указала, что такой распространенный способ, как дыхание над картошкой, используется часто и временно облегчает заложенность носа, но горячий пар может обжечь дыхательные пути и слизистую оболочку. Кроме того, такой вариант помощи не уничтожает инфекцию, а только маскирует симптомы.

Один из наиболее известных народных методов, связанный с употреблением алкоголя или обтиранием водкой при высокой температуре не помогает бороться с бактериями или вирусами, а лишь ослабляет иммунную систему больного. Если выпивать спиртные напитки, можно получить обезвоживание, и это ухудшит ситуацию.

«Особенно опасно это для детей: спирт, проникая через кожу, может вызвать отравление или аллергическую реакцию, а также сушить кожу», — обратила внимание Бурнацкая.

По ее словам, посещение бани при болезни — тоже не лучший метод, хотя он и помогает ослаблять неприятные симптомы простуды на некоторое время. Дело в том, что с повышенной температурой тела так можно перегреть организм. Это особенно опасно для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, — им может стать хуже. Кроме того, парная не дает никакого реального лечебного эффекта.

Врач отметила, что при лечении вирусных заболеваний у детей нельзя применять аспирин, потому что он может вызвать редкий, но опасный синдром Рея, который поражает печень и мозг. Помимо этого, детям младше года нельзя давать мед с лимоном — в меде могут быть бактерии, приводящие к ботулизму. Чеснок и лук при чрезмерном употреблении способны вызвать раздражение желудка, а масла чайного дерева или эвкалипта несут риск возникновения аллергических реакций, раздражения кожи и дыхательных путей, пишет «Газета.Ru».

Бурнацкая добавила, что самые полезные народные методы — отдых, постельный режим и обильное питье. Ягодные морсы, которые стоит разбавлять водой, помогут восполнить недостаток жидкости в организме и усилить работу иммунной системы. Тем не менее при симптомах заболевания стоит обратиться к врачу, особенно если недомогание сохраняется долго.