Общество

Врачи назвали оптимальную порцию блинов на Масленицу

Чтобы избежать переедания в масленичную неделю, стоит употреблять не более четырех блинов за один раз, сообщили врачи.

Жирная пища приводит к выбросу большего количества желчи, и, если у человека есть проблемы с желчевыводящими путями, это может спровоцировать обострение, объявила основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо, пишут «Известия».

Блины можно сделать менее калорийными, если использовать при приготовлении продукты с пониженной жирностью, а также гречневую или ржаную муку, добавила врач-диетолог, эндокринолог «Семейной клиники «РЖД-Медицина» на Часовой» Джанета Барлакова. Также она призвала отказаться от сахара в тесте.