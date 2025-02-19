Общество

Социальная адаптация участников СВО необходима — Игорь Дитрих

Социальная адаптация и психологическая поддержка участников специальной военной операции необходимы для их возвращения к мирной жизни. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы обязательно и на комитете, и на предстоящей сессии поддержим расширение видов деятельности СОНКО для получения государственной поддержки. Это очень важное дополнение к ряду той поддержки, которая уже существует. Иногда человек может даже не подозревать, что нуждается в психологической поддержке, пока ему ее не предложат, пока он не попробует. При этом люди нуждаются в социальной адаптации для возвращения к своей новой старой жизни», – сказал Игорь Дитрих.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс на рассмотрение в областное Собрание депутатов изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».

Перечень видов деятельности СОНКО для получения ими государственной поддержки дополняется ещё одним – социальная адаптация и психологическая поддержка участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов их семей.