Социальная адаптация участников СВО необходима — Игорь Дитрих

Социальная адаптация и психологическая поддержка участников специальной военной операции необходимы для их возвращения к мирной жизни. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс на рассмотрение в областное Собрание депутатов изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области».
Перечень видов деятельности СОНКО для получения ими государственной поддержки дополняется ещё одним – социальная адаптация и психологическая поддержка участников СВО, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов их семей.