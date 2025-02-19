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Общество

МТС ускорила Интернет в пушкиногорской деревне Ременниково

20.02.2025 15:12|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС провела модернизацию связи в Пушкиногорском районе. В деревне Ременниково покрытие 4G расширилось еще на 50%, а максимальная скорость мобильного Интернета теперь достигает 150 Мбит/с, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Скорость и широта покрытия 4G МТС увеличились в деревне Ременниково Пушкиногорского района. Высокоскоростной мобильный Интернет, качественная голосовая связь и все возможности цифровизации открылись местным жителям, а также туристам, использующим пролегающий рядом с деревней европейский маршрут — автомобильную дорогу E95, соединяющую Псковщину с ближайшим СНГ и Турцией.

Большую часть жителей деревни составляют пенсионеры. Качественная связь будет актуальна для них весь год: осенью — для поиска рецептов консервации, весной и летом высокоскоростной мобильный Интернет понадобится при поиске лайфхаков для огорода, а зимой стабильное подключение порадует разнообразием доступных цифровых развлечений. Также жители Ременниково получили качественную голосовую связь, чтобы всегда быть на связи с близкими и друзьями.

«Для нас важна модернизация связи даже в самых удалённых и маленьких населенных пунктах Псковской области. Мы понимаем, что комфорт наших абонентов и доступ к современным коммуникационным технологиям должны быть не привилегией городов, а нормой для всех жителей региона. Поэтому мы стремимся обеспечить высококачественную связь в каждом уголке области, чтобы каждый наш клиент чувствовал себя уверенно и комфортно в любое время и в любом месте. Связь — это не просто технология, это возможность оставаться на связи с миром», — подчеркивает директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Деревня Ременниково находится на юге Великорецкой равнины, в 16 км от административного центра района. Более тысячи лет эти земли приспосабливались славянами для земледелия и продолжают использоваться до сих пор — как частными лицами, так и агропромышленными комплексами. Местность также уникальна своим ландшафтом: на фоне в целом равнинного Северо-Запада России, здесь многие деревни и города находятся на относительном возвышении, включая и Ременниково. Недалеко от деревни находится одно из самых больших болот Пушкиногорского района — Большой Лопатинский мох, в котором находятся одни из самых больших залежей торфа в области.

Теги: #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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