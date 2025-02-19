Общество

В полиции рассказали о жертвах новой схемы мошенников с кодом от домофона

Мошенники притворяются сотрудниками управляющей компании и под видом установки «персонального» кода от домофона получают код из смс для восстановления доступа к аккаунтам, один из потерпевших по этой схеме лишился миллиона рублей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Схему с уникальными кодами от домофона активно обсуждают в социальных сетях, а в подразделения полиции обратились первые потерпевшие. Ранее таким способом убеждали граждан отсканировать фишинговый QR-код, теперь выманивают код авторизации», - говорится в сообщении.

Правоохранители пояснили, что сперва гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные.

Усыпив так бдительность, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности. «Персональный код домофона» отправляют жертве и просят его продиктовать, пишет РИА Новости.

«Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам. Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», вследствие чего лишился более миллиона рублей», - заключили в ведомстве.