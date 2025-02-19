Семинар-совещание для работников кадровой службы прошел в Новоржевском муниципальном округе

Семинар-совещание «Отдельные вопросы обеспеченности кадрами предприятий АПК» прошел в Новоржевском муниципальном округе, сообщила глава округа Любовь Трифонова.
Фото здесь и далее: личная страница Любови Трифоновой ВКонтакте
Ключевые вопросы, которые обсудили участники:
- целевое обучение;
- кадровая взаимосвязь с аграрным вузом;
- перспективы будущего - создания агроклассов;
- кадровая поддержка на местах;
- реализация пилотного проекта «Псковский гектар» на примере Новоржевского муниципального округа;
- профориентационная работа
и другие.
Участие в семинаре приняли:
- Наталья Степанова - заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области;
- Полина Золина - директор АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров»;
- Федорова Юлия - ректор Великолукский государственной сельскохозяйственной академии;
- Нина Полторакова - заведующая центром непрерывного образования академии;
- Федорова Наталья - начальник отделения областного центра занятости населения по Новоржевскому округу.
«Работа площадки - обмен опытом, новые совместные идеи, проекты, налаживание новых связей и контактов в рамках будущей обеспеченности кадрами предприятий АПК - значимое и такое необходимое для нашего муниципалитета направление», - подытожила встречу Любовь Трифонова.