Семинар-совещание для работников кадровой службы прошел в Новоржевском муниципальном округе

Лисица замечена на улице Мирной в Пскове

Эксперт по финансовой грамотности из Пскова: Ребенок, знающий цену деньгам, не отзывается плохо о чужой работе

Производство скота и птицы на убой в РФ в 2024 году увеличилось на 2,1%