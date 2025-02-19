Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Владимиром Компанийцем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), в ней ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы пьют чай и разговаривают по душам с известными в нашем регионе персонами.

Сегодняшний гость - управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец - человек интересный, активный, спортивный, многодетный отец. Он поделится своими детскими воспоминаниями о родном Ростове-на-Дону, расскажет о своей семье, об истории знакомства с женой, о своем пути в банковский сектор и спорт.

Пай-мальчиком был Владимир Компаниец или шкодником? Как учился в школе? Кого нужно благодарить за его возвращение в спорт после 20 лет перерыва? В чем прелесть зимнего плавания и моржевания? В чем секрет семейного счастья? Какое у управляющего Псковским отделением Сбера коронное блюдо? Какую посылку Владимир Компаниец отправил бы себе из настоящего в 1990 год?