Общество

Владимир Компаниец начал свою карьеру в банке с должности стажера

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец начал свою карьеру в банке с должности стажера. Об этом он рассказал в программе «Чай втроем» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня был студенческий период, когда я на себе проверил несколько профессий. Все озабочены, где взять денег. Разного рода работы я пробовал: на стройке, в сфере обучения молодежи, репетитором, в сфере общепита официантом, выборы, социологические опросы. Это все давало большое количество денег, на самом деле», – поделился Владимир Компаниец.

Он уточнил, что на четвертом курсе решил определиться с выбором специальности, и так оказался в банке.

«Ты понимаешь, что нужно осваивать профессию, приходишь в банк на первое собеседование, проходишь это собеседование. Спрашиваешь, готовы меня взять? Готовы, на должность стажера. Она будет оплачиваться? Нет, она не будет оплачиваться. Я готов. Так и оказался на этой специальности. Я очень люблю то дело, которым я занимаюсь», – добавил Владимир Компаниец.