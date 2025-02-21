Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть — облздрав

После присоединения Новосокольнической межрайонной больницы с филиалом в Пустошке к Невельской межрайонной больнице медицинская помощь ни по одному из профилей не будет прекращена, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
В Новосокольниках медицинская помощь по профилю «хирургия» будет и дальше оказываться в условиях как круглосуточного, так и дневного стационаров. Коечный фонд сохраняется в объеме, который соответствует численности населения и фактическим показателям деятельности за предыдущий год.
«Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть, сегодня привезли новую партию и производился забор крови», - заключили в комитете.