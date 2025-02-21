Общество

Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть — облздрав

После присоединения Новосокольнической межрайонной больницы с филиалом в Пустошке к Невельской межрайонной больнице медицинская помощь ни по одному из профилей не будет прекращена, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«В Пустошке структура и объем коечного фонда не меняются, койки детского и терапевтического отделений остаются в прежнем количестве», - сообщили в комитете.

В Новосокольниках медицинская помощь по профилю «хирургия» будет и дальше оказываться в условиях как круглосуточного, так и дневного стационаров. Коечный фонд сохраняется в объеме, который соответствует численности населения и фактическим показателям деятельности за предыдущий год.

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«Реактивы в Пустошке для общего анализа крови есть, сегодня привезли новую партию и производился забор крови», - заключили в комитете.