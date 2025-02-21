Общество

Участковые провели разъяснительную встречу с жителями многоэтажки на улице Труда в Пскове

Начальник отдела УУПиПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Игорь Пограновский, его заместитель старший лейтенант полиции Дарья Митина и старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России по Псковской области майор полиции Марианна Крылова встретились с жильцами многоэтажного дома на улице Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Основная цель - разъяснительная работа с псковичами. Основными темами для обсуждения на сходе граждан стали случаи систематического нарушения тишины и покоя граждан в ночное время, распитие спиртных напитков в близлежащем парке и на придомовой территории.

Старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД майор полиции Марианна Крылова провела с жителями микрорайона профилактическую беседу на злободневную сегодня тему мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Каждый участник схода смог обсудить наболевшие вопросы с сотрудниками полиции и получить подробные консультации.