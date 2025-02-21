Общество

Александр Козловский: Подвиг Героев-победителей — наша гордость, их мужество — наш ориентир

В День защитника Отечества депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с супругой Жанной, дочерью Анастасией и младшим сыном Кириллом в память о воинах Великой Отечественной войны возложил цветы к мемориалу в деревне Камено Куньинского района.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Мы с супругой всегда рассказываем детям о военной истории нашей страны и семьи, о подвиге предков, благодаря которому мы живём под мирным небом. Память о прошлом — это не просто дань уважения, а основа, на которой держится наше Отечество», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Мемориал в Камено — настоящий символ народной памяти, отметил депутат. Его установили сами жители деревни. На памятной доске высечены имена 32 уроженцев Камено, которые ушли на фронт. «Восемь из них не вернулись, пав за Родину. Остальные, пройдя ужасы войны, вернулись домой, чтобы снова строить, возрождать и растить детей, - напомнил Александр Козловский. - Этот памятник расположен в центре деревни, на месте бывшего правления колхоза. Именно отсюда местные мужчины уходили на фронт, здесь их встречали с Победой. Сегодня это место напоминает нам о том, какой ценой досталась свобода».

«Посещение мемориала в Камено в памятные даты — святая традиция для нашей семьи. История этой деревни — это история множества таких же маленьких деревень, где за Победу сражались не просто солдаты, а целые семьи. Семьями же они потом поднимали разрушенные города и сёла, закладывая прочный фундамент для будущих поколений. Пусть наша память о Героях-победителях будет вечной. Их подвиг — наша гордость, их мужество — наш ориентир», - заключил парламентарий.