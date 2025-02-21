Общество

День защитника Отечества отмечают в России

День воинской славы — День защитника Отечества — отмечают в России сегодня, 23 февраля. В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: «День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».

Федеральным законом №48-ФЗ «О внесении изменения в первую статью Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"», принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что «согласно внесенным изменениям, День воинской славы России, 23 февраля, переименован в День защитника Отечества...». Праздник является официальным выходным днем. Поздравляют на 23 февраля не только мужчин, а еще и женщин — ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих.

Отметим, до 1917 года днем Русской армии являлся праздник — День святого Георгия Победоносца, считающегося покровителем русских воинов.

Напомним, история праздника День защитника Отечества берет свое начало в далеком 1918 году и напрямую связана с Псковской землей. 28 января 1918 года Советом Народных Комиссаров СССР подписан декрет «О создании рабоче-крестьянской Армии». Однако рождение регулярной Красной Армии ознаменовано событиями 23 и 24 февраля того же года. Тогда новая Красная Армия приняла первые бои с кайзеровскими войсками под Псковом. В этих сражениях участвовали псковичи, которые вступили добровольцами во второй Красноармейский полк, дислоцировавшийся в районе Череха-Лопатино. Первая победа воодушевила народ, началась массовая запись в ряды Красной Армии. В 2020 году на месте первых боев Красной Армии в Черехе после реконструкции открыт воинский мемориал.