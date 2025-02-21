Общество

Прокуратура выявила нарушения оплаты труда в великолукской коммунальной службе

Прокуратурой города Великие Луки была проведена проверка деятельности ООО «Аварийно-ремонтный участок», в ходе которой были выявлены серьезные нарушения законодательства о труде и охране труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Одним из основных нарушений стало то, что заработная плата за первую половину месяца выплачивается работникам фиксированной суммой, что противоречит требованиям статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой заработная плата должна начисляться за фактически отработанное время. Кроме того, доплата за сверхурочную работу производилась с задержкой — не по окончании учетного периода, а месяцем позже.

Дополнительно было установлено, что расчеты с уволенными работниками не производились в день увольнения, как требует статья 140 ТК РФ.

Также была отмечена халатность в обеспечении ухода за средствами индивидуальной защиты (СИЗ), что включает их химчистку, стирку, дезактивацию и замену утраченных защитных свойств.

По результатам проверки на руководителя предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях согласно частям 1 и 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Руководитель уже привлечена к административной ответственности и ей назначены штрафы.