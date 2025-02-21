Общество

Спамеры звонили псковичам более 22 миллионов раз в 2024 году

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Псковской области за 2024 год. С помощью антиспам-решения «Защитник» за 12 месяцев было заблокировано около 22 миллионов нежелательных вызовов, в том числе звонков от возможных мошенников. При этом одному из абонентов компании в Псковской области позвонили более 17 тысяч раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС.

С января по декабрь 2024 года количество заблокированных входящих звонков в Псковской области выросло практически в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила 12 секунд.

Наибольшее количество спам-звонков псковичам было заблокировано в июле, августе и декабре прошлого года. Меньше всего спамеры беспокоили абонентов Псковской области в январе, феврале и апреле 2024 года. Таким образом защита МТС от телефонных мошенников сэкономила более 12 лет разговоров псковичам, автоматически отвечая на звонки или предупреждая о возможном спаме. Антиспам-решение также защитило их от серьезных последствий, таких как потеря денег, утечка персональных данных. Наиболее активно звонили спамеры с рекламными предложениями, представители финансовых организаций, коллекторы и возможные мошенники.