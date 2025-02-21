Общество

Кинологи СИЗО-2 провели урок мужества для учеников великолукской школы №5

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения сотрудники кинологического отделения СИЗО-2 организовали и провели урок мужества для учащихся средней школы №5 южной столицы области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие прошло в формате интерактивного занятия, где представители пенитенциарного учреждения продемонстрировали показательные выступления со своими служебными собаками.

Урок мужества начался с рассказа о важности службы кинологов в правоохранительной системе, их роли в обеспечении безопасности и поддержании правопорядка. Школьники узнали о том, как тренируют служебных собак, какие задачи они выполняют и как становятся незаменимыми помощниками в работе сотрудников СИЗО.

Особый восторг у ребят вызвали показательные выступления, отметили в ведомстве. Служебные собаки продемонстрировали свои навыки в поиске запрещенных предметов, задержании условного нарушителя и выполнении сложных команд. Ученики смогли увидеть, насколько важна слаженная работа кинолога и его четвероногого напарника.