Общество

Медицинский персонал Пустошкинской больницы сохранят в полном объеме

Сегодня, 24 февраля, в администрации Пустошкинского района прошло рабочее совещание комитета здравоохранения с главой района Юрием Кравцовым и депутатами районного Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В нем участвовали заместители председателя комитета Надежда Рагозина, Ирина Жаворонкова, главный врач Невельской межрайонной больницы Олеся Голубева.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы работы Пустошкинского филиала Невельской межрайонной больницы. Структуру филиала и все виды медицинской помощи сохранят, а сокращений медицинского персонала не будет. Коечный фонд по профилю «педиатрия» сохранят в полном объеме как в круглосуточном, так и в дневном стационаре и будет расположен на прежнем месте.

Количество коек круглосуточного стационара терапевтического профиля также сохранено в прежнем объеме. В дневном стационаре будут функционировать койки по профилям «терапия», «хирургия» и «гинекология» в объемах, соответствующих фактическим показателям деятельности филиала за предыдущие годы и обеспечивающих потребность взрослого населения района в указанных видах медицинской помощи. Реактивы для выполнения анализов крови в Пустошкинском филиале есть. Выезд узких врачей-специалистов будет осуществляться по графику. Первый прием ЛОРа и окулиста был в Пустошке в минувшую пятницу.

«Комитет по здравоохранению Псковской области ответил на вопросы главы района Юрия Кравцова и районных депутатов, в том числе на те, которые поступили к ним от жителей муниципалитета», - отметили в комитете.