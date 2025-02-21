Общество

Две школы Дновского округа переведены на дистанционный формат обучения

Две общеобразовательные школы Дновского муниципального округа переведены на дистанционный формат обучения, сообщил глава округа Михаил Шауркин в своем Telegram-канале.

Среди закрытых школ - гимназия и средняя общеобразовательная школа №1, на «дистанционку» они выходят с 25 февраля до 3 марта.

Эта мера согласована с Роспотребнадзором и является профилактической для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний ОРВИ среди школьников, уточнил глава округа.

«Желаю всем скорейшего выздоровления и возвращения к привычному формату обучения!» - заключил Михаил Шауркин.