Появилась программа масленичных гуляний в псковском ТЦ Fjord Plaza

Опубликована программа празднования Масленицы в псковском торговом центре Fjord Plaza, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТЦ.
Выставка «Псковички» от художника-иллюстратора Ольги Ефимовой поможет встретить весну в торговом центре Fjord Plaza.
Также 1 марта в центральном атриуме можно будет приобрести уникальные авторские сувениры на ярмарке мастеров «Цедра». Ярмарка, организуемая Вероникой Лидекаускас и Еленой Головневой, проходит при поддержке экоцентра «Экопрактика».
В воскресенье, 2 марта, состоится анимационная программа от Jolly Kids и угощение блинами от кондитерской «Сладкая история» и ресторана «ПхалиХинкали».
«В Международный женский день приглашаем насладиться звуками саксофона и прекрасными песнями шоу-дуэта Бриз Александра Васильева и Александра Куликова. Концертная программа "Любимая" и приятный сюрприз от торгового центра для всех женщин в этот день. Еще одно выступление ждет нас 15 марта – концерт эстрадного коллектива "Феникс"», - уточнили в ТЦ.
22 марта в фойе кинотеатра можно будет послушать сказку «Снежная королева». Актеры Псковского театра драмы Александр Овчаренко и Максим Плеханов представят произведение в современном прочтении.
«Завершит первый месяц весны анимационная программа "Леди Баг" от Jolly Kids! Приходите, будет весело!» - добавили организаторы.