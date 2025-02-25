Общество

Появилась программа масленичных гуляний в псковском ТЦ Fjord Plaza

Опубликована программа празднования Масленицы в псковском торговом центре Fjord Plaza, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТЦ.

Выставка «Псковички» от художника-иллюстратора Ольги Ефимовой поможет встретить весну в торговом центре Fjord Plaza.

«Выставка о женщинах города - таких разных, прекрасных и интересных. В Международный женский день Ольга проведет мастер-класс по изготовлению открытки в технике линогравюра. Ольга профессионально занимается дизайном и иллюстрацией уже более 9 лет, организует свои выставки, издала две авторские книги и работала на международном рынке, преподает рисование с 15 лет», - отметили организаторы.

Также 1 марта в центральном атриуме можно будет приобрести уникальные авторские сувениры на ярмарке мастеров «Цедра». Ярмарка, организуемая Вероникой Лидекаускас и Еленой Головневой, проходит при поддержке экоцентра «Экопрактика».

В воскресенье, 2 марта, состоится анимационная программа от Jolly Kids и угощение блинами от кондитерской «Сладкая история» и ресторана «ПхалиХинкали».

«В Международный женский день приглашаем насладиться звуками саксофона и прекрасными песнями шоу-дуэта Бриз Александра Васильева и Александра Куликова. Концертная программа "Любимая" и приятный сюрприз от торгового центра для всех женщин в этот день. Еще одно выступление ждет нас 15 марта – концерт эстрадного коллектива "Феникс"», - уточнили в ТЦ.

22 марта в фойе кинотеатра можно будет послушать сказку «Снежная королева». Актеры Псковского театра драмы Александр Овчаренко и Максим Плеханов представят произведение в современном прочтении.

«Завершит первый месяц весны анимационная программа "Леди Баг" от Jolly Kids! Приходите, будет весело!» - добавили организаторы.