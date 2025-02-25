Общество

Единое пособие в Псковской области получают родители более чем 52 тысяч детей

С начала 2025 года отделение СФР по Псковской области назначило единое пособие родителям 52 тысяч детей. Сумма выплаты зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по Псковской области.

В Псковской области величина прожиточного минимума на ребёнка установлена в размере 17 029 рублей, соответственно, размер пособия на детей до 17 лет с 1 января текущего года составляет 8 514,50, 12 771,75 и 17 029 рублей.

С нового года изменились правила назначения единого пособия. Теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь в расчётном периоде доход не менее 4 минимальных размеров оплаты труда (1 МРОТ = 22 440 рублей). Это значит, что при обращении за пособием минимальный доход за 12 месяцев каждого взрослого в семье должен составить минимум 89 760 рублей. Правило касается всех, в том числе самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и работающих по договорам гражданско-правового характера.

Если в расчетном периоде есть несколько месяцев, когда трудоспособный член семьи не имел возможности трудиться по уважительным причинам (болезнь, беременность, уход за ребенком до 3-х лет, пожилым гражданином), то минимальный доход пересчитают пропорционально месяцам расчетного периода, за исключением месяцев, в которых имелись уважительные причины. При наличии объективных причин отсутствия дохода в течение 10 месяцев из 12 правило четырех МРОТ специалисты отделения СФР по Псковской области не применят.

По новым правилам в ходе комплексной оценки нуждаемости не учитываются государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены на возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также не будут учтены государственные выплаты на реконструкцию частного дома погибшего военнослужащего.

Псковским семьям, уже имеющим детей и получающим на них выплаты, стало проще оформить единое пособие на новорожденного ребенка. С появлением в семье малыша отделение фонда назначит пособие проактивно, то есть без проведения комплексной оценки нуждаемости, на тот же срок и в том же размере, что и на старших детей.

Также в новом году для семей, получающих пособие сразу на нескольких детей, появилась возможность синхронизировать выплаты. В последний месяц периода получения единого пособия на одного из детей семья может подать заявление на переоформление меры поддержки на всех детей сразу. Новый срок будет установлен на всех детей одновременно. При этом ранее назначенные пособия на данных детей не будут учтены в доход семьи при комплексной оценке нуждаемости.

Еще одно изменение 2025 года касается переназначения пособия, если место жительства ребенка определено по суду. Теперь, если у второго родителя есть решение суда о том, что место жительства ребенка определено с ним, то по заявлению этого родителя отделение фонда может прекратить выплату пособия бывшему супругу и назначить его тому родителю, с кем ребенок фактически проживает.

Напомним, отделение СФР по Псковской области назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям достаточно подать заявление на портале госуслуг, в любой клиентской службе отделения или МФЦ по месту жительства. Необходимые сведения специалисты получат в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Еще больше информации о едином пособии — на сайте СФР.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться к специалистам отделения СФР по Псковской области, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами — 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на страницы отделения в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram.