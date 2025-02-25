Общество

Корма для домашних питомцев не смогли пройти контроль на госгранице в Псковской области

Ветеринарный контроль 4,8 тонн кормов для непродуктивных животных провели на российско-белорусской границе РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе документарного контроля установлено, что на перевозимый товар отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие его безопасность и происхождение.

Перемещение 4,8 тонн кормов по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, который был возвращен в Республику Беларусь