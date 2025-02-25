Общество

Виктор Остренко рассказал, как Дмитрий Мельников стал сопредседателем реготделения ОНФ

Председатель совета директоров ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников беспокоится о будущем города Пскова и имеет высокий кредит доверия. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наша работа уже очень длительное время проводится вместе с Дмитрием Мельниковым. Когда началась пандемия, ОНФ предложил оказывать волонтерскую помощь и обеспечивать продуктами людей в возрасте 65+. У нас был агрегатор обращений, там помимо того, чтобы оставить заявку с просьбой и помощи, можно было написать "я готов помочь". Вот Дмитрий Павлович был одним из первых, кто оставил сообщение. Он не мог быть безразличен к ситуации. Из этого вылились наши постоянные взаимоотношения. Мы обсуждаем многие вопросы по поддержке бойцов, вместе принимаем решения. Человек, который такое участие принимает в деятельности ОНФ, должен быть частью руководства. Я не думаю, что у него есть политические амбиции», – ответил Виктор Остренко на вопрос о том, как Дмитрий Мельников стал сопредседателем регионального отделения ОНФ.

Вице-спикер Псковского областного Собрания уточнил, что Дмитрий Мельников беспокоится о будущем города Пскова и имеет высокий кредит доверия.

«Его главная задача – сделать так, чтобы его предприятие [ПАО «АВАР»] осталось сильным, чтобы у людей была достойная заработная плата, он беспокоится о будущем нашего города. Я ему очень благодарен за работу и сотрудничество», – уточнил Виктор Остренко.