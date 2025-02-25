Общество

Экзамен на получение охотничьих билетов планируют проводить в Псковской области

Внесение изменений в закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в Псковской области» обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Представленный проект закона Псковской области разработан в целях реализации положений федерального закона, согласно которому на исполнительные органы субъектов Российской Федерации возлагаются полномочия по проведению проверки знаний, входящих в охотминимум, и определению результатов такой проверки.

Федеральный закон на исполнительные органы субъектов Российской Федерации возлагает полномочия по ведению реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации).

«А где у нас есть полувольное содержание?» - задался вопросом депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов пояснил, что в Пустошке разводят оленей.

Комитет поддержал проект закона.