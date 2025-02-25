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Михаил Ведерников: В нашей памяти навечно останется подвиг всех, кто приближал Великую Победу

Жителей Порховского, Бежаницкого и Локнянского муниципальных округов с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Губернатор напомнил, что после снятия блокады Ленинграда в ходе Ленинградско-Новгородской операции была освобождена значительная территория Псковского края. 26 февраля враг был изгнан из Бежаниц, Локни и Порхова.

«В нашей памяти навечно останется подвиг солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, мирных жителей – всех, кто защищал нашу землю и приближал Великую Победу, своим подвижническим трудом восстанавливал посёлки и города Псковской области. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам!» - написал Михаил Ведерников.

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