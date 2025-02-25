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Общество

Жители Порховского района отмечают 81-ю годовщину освобождения 26 февраля

26.02.2025 10:36|ПсковКомментариев: 0

26 февраля жители Порховского района отмечают 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

На площади Красной Армии в районном центре сегодня состоится митинг по случаю годовщины освобождения, начало в 12.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации. 

После освобождения города Дно, в честь которого салютовала Москва, части Красной Армии вышли на Порховское направление. Освободить Порхов предстояло 285-й стрелковой дивизии под командованием полковника И. Д. Соболя, 288-й стрелковой дивизии генерал-майора Г. С. Колчанова и 198-й стрелковой дивизии генерал-майора М. С. Князева.

Перед советскими воинами уже была река Шелонь, а на ней древний Порхов. «В ночь на 26 февраля части Красной Армии овладели городом Порхов, - писали корреспонденты фронтовой газеты "На страже Родины". - Захват этого важного узла вражеской обороны - пример искусных действий наших бойцов и офицеров, которые на практике осуществляют требования верховного главнокомандующего о преследовании противника и смелом маневре. Вот как развивались бои за Порхов. На реке Шелонь и к северу от города немцы создали крепкий промежуточный рубеж обороны от деревни Вир до Лаз...» Газета обстоятельно показала весь ход боев по освобождению города.

Всюду поспевающие агитаторы рассказали бойцам, что в одном-двух километрах от деревни Лаз в девятнадцатом году были остановлены, а затем обращены в бегство белые орды. «Черные орды побегут еще быстрее!»— заверяли бойцы, приглядываясь к местности. Зрелище появившихся в деревне факельщиков подхлестнуло воинов. В ночной темноте они поднялись на левый берег и вышли к деревне. Все дома не спасли, но факельщики трусливо бежали. На тот берег переправились и другие группы советских бойцов и ударили во фланг укрепившегося противника.

Успешно шло наступление и с другой стороны — от Полоное и Малитино. На этом рубеже противник сопротивлялся целый день, даже сумел предпринять несколько контратак, но вынужден был отступить. Гитлеровцы оставили Малитино, Турово, бежали из совхоза «Полоное». Расстояние до города уже измерялось не километрами, а сотнями метров. Стремительно преследуя фашистов, советские воины заняли Попадинку — пригород Порхова.

В боях за Порхов гитлеровцы потеряли от половины до двух третей личного состава в каждой роте. 322-й полк 285-й дивизии за три дня недосчитался свыше 300 солдат и офицеров. В районе Порхова советские воины захватили 10 танков, более 50 пулеметов, 27 орудий, 12 тракторов, 20 тысяч снарядов и гранат, уничтожили 4 тысячи гитлеровцев.

Добавим, также сегодня отмечается 81-я годовщина со дня освобождения узников концлагеря «Дулаг-100». Это самый масштабный концлагерь в Псковской области, который был развернут на территории Порховского района. В нем было убито около 85 тысяч заключенных.

Кроме того, 26 февраля 81-ю годовщину со дня освобождения празднуют в Бежаницком и Локнянском районах. 

Теги: #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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