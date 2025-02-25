Общество

Подростковая преступность снизилась в Псковской области на 30% по итогам 2024 года

Благодаря принятым мерам в 2024 году удалось добиться снижения подростковой преступности. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

Несовершеннолетними или с их участием совершено 108 преступлений (-30,3%; в 2023 году - 155 преступлений). Удельный вес таких противоправных посягательств снизился на 3,1%, до 2,6 %. Сократилось на 6,5% количество установленных несовершеннолетних лиц,

совершивших преступления.

При этом удельный вес преступников, не достигших 18 лет, увеличился с 2,7% до 3%.

Сократилось количество преступных посягательств в отношении лиц, не достигших 18 лет, их доля в общем числе зарегистрированных криминальных деяний составила 4,7%.

Возросло число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. Вместе с тем сократилось число подростков, состоящих на профилактическом учете и совершивших преступления, а также на 43,3% число подростков, допустивших повторное совершение преступлений.