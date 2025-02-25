Общество

Тала Нещадимова: Климатическая весна в Псковской области начнется после 19 марта

Климатическая весна в Псковской области начнется после 19 марта, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6) в новом выпуске программы «Беседка».

«Весна — это когда среднесуточные температуры устойчиво переходят через 0 в сторону положительных», — подчеркнула синоптик.

Она отметила, что на текущий момент нет оснований полагать, что весна не наступит до конца марта, однако дата может сдвинуться к 1 апреля.