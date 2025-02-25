Общество

В Псковской области расширили меры поддержки для родственников погибших военнослужащих

В Псковской области расширили меры социальной поддержки для родителей и супругов погибших военнослужащих, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции в составе добровольческих формирований. Такое решение приняли депутаты на 42-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Изменения внесли в закон Псковской области «О дополнительной мере социальной поддержки родителей и супругов военнослужащих, погибших (умерших) после 16 января 1995 года вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы». Проект закона разработали с целью предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителям и супругам ветеранов боевых действий, в том числе бойцов, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции в составе добровольческих формирований. Ранее такая мера социальной поддержки не распространялась на родителей и супругов погибших военнослужащих, выполнявших задачи в ходе СВО в составе добровольческих формирований.

Право на дополнительную меру социальной поддержки будут иметь родители и супруги ветеранов боевых действий, которым выданы удостоверения члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий.

По данным военного комиссариата Псковской области, численность родителей и супругов лиц, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции в составе добровольческих формирований, которым выданы удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий, составляет 17 человек.