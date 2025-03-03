Общество

430 тысяч рублей выплатила псковская организация за незаконную вырубку леса

Cуд обязал организацию выплатить более 430 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконную вырубку леса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, взыскать долг удалось только после вмешательства сотрудников ведомства.

Незаконную вырубку леса выявили в ходе проверки, проведенной сотрудниками управления ФСБ России по Псковской области совместно с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Судебные разбирательства подтвердили факты нарушения. Исполнительный документ направили в отделение судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов. В отношении должника судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера.

Руководителя коммерческой компании также предупредили, что в случае неуплаты задолженности в отношении него возбудят уголовное дело. Чтобы избежать уголовной ответственности, должник погасил задолженность в полном объеме.