Общество

40 случаев гриппа выявили за прошлую неделю в Псковской области

С 24 февраля по 2 марта в Псковской области выявили 5 593 случая ОРВИ, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,4%. В городе Пскове зарегистрировано 2190 случаев ОРВИ, или 39,2% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. Также зарегистрировано 40 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В.