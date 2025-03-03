Общество

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме от имени «Почты России»

МВД предупредило о том, что от имени «Почты России» мошенники стали использовать бот в Telegram, обещая найти посылку, но на деле пытаясь украсть деньги.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, человеку поступает звонок от имени «Почты России» с информацией о заказном письме или посылке. «Звонящий убеждает жертву для уточнения адреса воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram. Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна - в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», - сказали в управлении.

В МВД добавили, что данные для авторизации, внесенные в предложенную форму, будут переданы злоумышленникам и дадут возможность развивать преступную схему дальше. «Чтобы не лишиться средств - обязательно перепроверяйте все входящие сообщения по официальным каналам», - призвали в ведомстве, добавив, что нужно применять принцип «нулевого доверия к любой информации, побуждающей к любым действиям», пишет ТАСС.