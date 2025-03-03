Общество

Из Пскова в Евпаторию летом можно будет доехать без пересадки

Компания «Гранд Сервис Экспресс» возобновляет курсирование вагонов, которые соединяют Псков, Великий Новгород и Евпаторию. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В первый рейс из Евпатории вагоны отправятся 27 мая в 17:55. Прибытие в Псков – спустя два дня в 19:00, пишет РИА Новости Крым. Из Пскова первый рейс запланирован на 31 мая. Отправление в 13:18, прибытие в Евпаторию через два дня в 13:30.

От Евпатории до станции Чудово-Московское вагоны будут следовать в составе поезда №179/180 «Таврия» сообщением Евпатория – Петербург, от Чудово до Пскова через Великий Новгород – в составе специально назначенного поезда №691/692, рассказали в компании-перевозчике.