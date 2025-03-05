Общество

Псковские СОНКО призвали готовиться к регистрации в системе «Электронный бюджет»

Первый региональный грантовый конкурс по реализации мероприятий в сфере государственной национальной политики планируется к провести в апреле 2025 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), которые хотят участвовать в конкурсах на получение субсидий, рекомендуют начать подготовку к регистрации в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Согласно законодательству, с 1 января 2025 года подача заявок на получение субсидий из областного бюджета для СОНКО, действующих на территории Псковской области, станет возможной исключительно через эту систему.

Это предполагает проведение всех этапов отбора через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки, доступный по адресу.

Потенциальные участники отбора уже могут ознакомиться с работой на портале, изучив инструкции в разделе «Техническая поддержка / Инструкции».

Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Чтобы зайти на портал, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Кроме того, важно привязать профиль физического лица к юридическому лицу (ИП), от имени которого будет подаваться заявка. Если руководитель передаёт право подписи заявки другому лицу, потребуется усиленная электронная подпись и доверенность.

Как отметили в комитете, СОНКО играют важную роль в жизни общества, поддерживая различные инициативы и проекты, направленные на улучшение качества жизни людей. В условиях современной экономики участие в конкурсах на получение государственных субсидий становится одним из ключевых источников финансирования для таких организаций.