Общество

Губернатор осмотрел строящиеся корпуса Печорской районной больницы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 6 марта, посетил Печорскую районную больницу, где ведутся масштабные работы по реконструкции всего комплекса зданий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Проект реализуется в рамках программы модернизации медучреждений в приграничных районах Псковской области. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 1,1 млрд рублей.

В рамках первой очереди идет строительство клинико-диагностического центра и поста скорой медицинской помощи. Михаил Ведерников вместе с представителями регионального комитета по здравоохранению, руководством больницы и специалистами подрядной организации осмотрел помещения клинико-диагностического центра. Сейчас строители активно занимаются монтажом вентиляционной системы и устройством слаботочных сетей. Работы ведутся в соответствии с исполнительным графиком.

Глава региона осмотрел внутренние помещения, палаты, специализированные кабинеты, чтобы оценить условия, в которых будут лечиться пациенты и работать персонал. В центре будут организованы два стационарных отделения — педиатрическое и медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория, отделения функциональной и лучевой диагностики.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина рассказала, что во второй половине года будет осуществлена поставка оборудования, после чего учреждение пройдет процедуру лицензирования. «Такого оборудования, которое планируется здесь установить, в Печорской больнице никогда не было. Это уникальный проект для региона», — подчеркнула Надежда Рагозина.

Особое внимание Михаила Ведерникова было приковано к отделению медицинской реабилитации, которое будет располагаться на третьем этаже. Раньше такой помощи здесь не оказывалось. «Это будет большое полипрофильное отделение на 25 коек, рассчитанное на реабилитацию нескольких категорий пациентов. В их числе — пациенты после перенесенных инсультов, пролеченные в региональном сосудистом центре. Здесь же планируем реабилитировать и пациентов после травм, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе участников СВО», — рассказала Надежда Рагозина.

Глава региона уточнил, кто будет поступать сюда на реабилитацию. Надежда Рагозина заверила, что в лечебное учреждение пациенты будут поступать не только из Печорского округа, но и других районов.

В части строительства нового поста скорой медицинской помощи выполнен вынос водоснабжения, проведено устройство фундаментов и колонн, кладка стен, монтаж плит перекрытий и кладка парапетов. В настоящее время строители выполняют мероприятия по устройству стропильной системы кровли и кладке вентиляционных шахт.

В рамках второго этапа проекта планируется реконструкция главного корпуса больницы. Надежда Рагозина рассказала Михаилу Ведерникову, что этом корпусе больницы после реконструкции будут стационарные отделения остальных профилей.

Отметим, ранее клинико-диагностическая лаборатория располагалась в деревянном здании 1937 года постройки, а пост скорой помощи — в строении 1974 года. Самое старое здание больницы — главный корпус — возведено в 1917 году.