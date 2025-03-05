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Общество

Каждый четвертый мужчина в Пскове знает, насколько «опасно» забыть поздравить жену с 8 Марта — опрос

07.03.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Главные праздники, по мнению псковичей, с которыми не стоит забывать поздравлять свою вторую половину, — день рождения, 23 Февраля и 8 Марта, день свадьбы. В Пскове 60% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидится каждая вторая (51%). К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова, состоящие в браке.

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Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 14% и 16% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит. А вот поздравления с Днем святого Валентина, как оказалось, для женщин из Пскова не имеют особого значения.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей дня свадьбы: мужчины обижаются из-за отсутствия поздравлений вдвое реже, чем предполагается. Главный праздник, на который мужчины ждут поздравления, — день рождения, и жены знают об этом.

42% мужчин и 34% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. Однако их вторые половины скептически относятся к этим заявлениям: по их мнению, не обидятся только 16% женщин и 29% мужчин, оставшихся без поздравлений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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