 
Общество

Фонд «Земляки» способен оперативно оказать небольшую финансовую поддержку — основатель

Поддержку жителям Псковской области оказывают фонд «Земляки» и Центр бесплатной юридической помощи. Благодаря таким инициативам гражданам предоставляют физическую, финансовую помощь и юридические консультации. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.

«Фонд «Земляки», в первую очередь, это наши люди, земляки, которые работают в нём. Это волонтёры, которые на безвозмездной основе работают у себя в округах и общаются с людьми, принимают решение о том, кому оказать помощь», — отметил гость студии. Он также подчеркнул, что фонд не может заменить государственные социальные фонды, но способен оперативно оказать небольшую финансовую поддержку или приобрести необходимые вещи для людей, оказавшихся в трудной ситуации, например, после пожара или наводнения.

Центр бесплатной юридической помощи, созданный совместно с Псковским государственным университетом, также активно работает, предоставляя консультации и помощь гражданам. Студенты и преподаватели также участвуют в проекте на волонтёрской основе.

«Я, конечно, благодарен и Псковскому государственному университету, и преподавателям за то, что они ведут этот проект. Большое спасибо студентам за их неравнодушие», — сказал Александр Козловский.
Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

