В Псковской области изменились сроки проведения конкурса «Многодетная семья года»

В Псковской области изменились сроки проведения регионального конкурса «Многодетная семья года». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона со ссылкой на обновленную информацию министерства социальной защиты, заявочная кампания пройдет с 25 мая по 14 июня.

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо в указанный срок представить в региональное министерство социальной защиты заявку на участие в конкурсе и необходимые материалы. Сделать это можно лично, посредством почтовой связи, через органы социальной защиты по месту проживания или по адресу электронной почты as.makarova@social.pskov.ru.

Региональный конкурс «Многодетная семья года» проводится среди многодетных семей, воспитывающих троих и более кровных несовершеннолетних детей, проживающих на территории Псковской области. В конкурсе две номинации: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, которые создают благоприятные условия для гармоничного развития детей и воспитывают подрастающее поколение, опираясь на отечественные духовно-нравственные ценности; ведут здоровый образ жизни, систематически занимаются физической культурой и спортом; уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре; занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов, имеют достижения в профессиональной деятельности или успешное семейное дело (бизнес).

Подведением итогов и определением победителей конкурса будет заниматься Совет по делам многодетных семей Псковской области.

Победители конкурса получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 млн рублей.

Более подробная информация о перечне документов, прилагаемых к заявке, а также форма заявки размещены на сайте министерства социальной защиты Псковской области.