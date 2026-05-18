 
Общество

В Псковской области изменились сроки проведения конкурса «Многодетная семья года»

0

В Псковской области изменились сроки проведения регионального конкурса «Многодетная семья года». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона со ссылкой на обновленную информацию министерства социальной защиты, заявочная кампания пройдет с 25 мая по 14 июня. 

Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо в указанный срок представить в региональное министерство социальной защиты заявку на участие в конкурсе и необходимые материалы. Сделать это можно лично, посредством почтовой связи, через органы социальной защиты по месту проживания или по адресу электронной почты as.makarova@social.pskov.ru.

Региональный конкурс «Многодетная семья года» проводится среди многодетных семей, воспитывающих троих и более кровных несовершеннолетних детей, проживающих на территории Псковской области. В конкурсе две номинации: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Участниками конкурса могут быть многодетные семьи, которые создают благоприятные условия для гармоничного развития детей и воспитывают подрастающее поколение, опираясь на отечественные духовно-нравственные ценности; ведут здоровый образ жизни, систематически занимаются физической культурой и спортом; уделяют внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре; занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью, проявляют активную гражданскую позицию, являются организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов, имеют достижения в профессиональной деятельности или успешное семейное дело (бизнес).

Подведением итогов и определением победителей конкурса будет заниматься Совет по делам многодетных семей Псковской области.

Победители конкурса получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 млн рублей.

Более подробная информация о перечне документов, прилагаемых к заявке, а также форма заявки размещены на сайте министерства социальной защиты Псковской области. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026