Общество

Совершенствование оказания первой помощи в Псковской области обсудили в правительстве региона

Совершенствование оказания первой помощи в Псковской области обсудили в правительстве региона на заседании межведомственной рабочей группы. Совещание прошло под председательством первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Вера Емельянова напомнила, что президентом России поставлена задача — обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам оказания первой помощи.

«Задача для нас актуальная. Она находится в сфере реализации национальных проектов и стратегических задач. Обеспечить достойный уровень качества жизни наших граждан — важный приоритет в развитии страны. Вместе с вами обсудим целый ряд вопросов, который требует совместного участия», — обратилась к участникам заседания первый вице-губернатор.

В Псковском и Великолукском медицинских колледжах уже ведется обучение по программе «Преподаватель/инструктор первой помощи». В двух образовательных учреждениях его прошли порядка 130 человек. Каждый участник получил удостоверение о повышении квалификации и свидетельство о дополнительной программе.

Также участники рабочей группы в соответствии с методическими рекомендациями рассмотрели вопросы оснащения площадок для проведения обучения в муниципалитетах Псковской области. Отдельное внимание уделили наполнению учебных классов необходимым оборудованием, среди которого тренажеры-манекены, расходные материалы, аптечка первой помощи и другое.

В правительстве добавили, что обучение основам оказания первой помощи — это не только способ реагирования на чрезвычайные ситуации, но и важный элемент формирования культуры здоровьесбережения. Знание этих основ способствует лучшему пониманию методов предотвращения травм и обострений различных заболеваний, включая хронические.