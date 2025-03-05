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Общество

Вице-спикер Госдумы предложил создать Национальный центр профориентации

08.03.2025 09:20|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением создать Национальный центр профориентации, который займется работой в сфере профессионального самоопределения молодежи.

«Считаю необходимым создать Национальный центр профориентации, который займется системной работой в сфере профессионального самоопределения молодежи, прогнозирования потребностей рынка труда и выстраивания эффективного взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями», - сказано в документе.

Отмечается, что такой центр не только поможет школьникам и студентам осознанно выбирать профессию, но и станет инструментом для модернизации системы подготовки кадров в соответствии с реальными экономическими запросами.

«В рамках его деятельности можно запустить единый цифровой профориентационный портал, где молодые люди смогут проходить тестирование, получать персонализированные рекомендации по выбору профессии, изучать актуальные вакансии и доступные программы стажировок. Это позволит будущим специалистам заранее оценивать перспективность своей карьеры, а работодателям - находить и привлекать талантливых сотрудников еще на этапе их обучения», - подчеркивается в документе.

В рамках центра предлагается также на экспертном уровне формировать инициативы по дальнейшему законодательному регулированию рынка труда и вопросов профориентации, в частности, подготовки механизма налоговых льгот для компаний, организующих оплачиваемые стажировки и практики, что станет стимулом для бизнеса активнее работать с молодежью.
Чернышов пояснил, что сегодняшняя ситуация на рынке труда вызывает опасения. По его словам, многие граждане работают не по специальности, а значительная часть - без профильного образования.

«Это не только снижает качество жизни многих из тех, кто не смог реализовать свой потенциал, но и серьезный вызов для экономики. Государство вкладывает огромные ресурсы в образование, но эти инвестиции часто не окупаются, так как выпускники не находят применения своим знаниям. При этом ключевые отрасли сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров», - считает вице-спикер Госдумы.

По его словам, задачей такого центра будет помочь молодежи осознанно выбирать профессию, основываясь на реальных потребностях рынка труда, а не на случайных советах или стереотипах, пишет РИА Новости.

«Уверен, что такой подход поможет снизить уровень нецелевого образования, повысить эффективность рынка труда и обеспечить экономику квалифицированными кадрам», - отметил Чернышов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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