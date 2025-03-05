Общество

Росгвардия займется профильным образованием охранников

Росгвардия займется профильным обучением частных охранников. Ведомство будет разрабатывать для них типовые программы профессионального обучения и программы повышения квалификации. Такой законопроект с поправками в закон «Об образовании» депутаты фракции «Единой России» внесут в Госдуму 10 марта.

«Новый закон позволит повысить качество профподготовки частных охранников, которых начнут обучать по единым стандартам. Программы повышения квалификации будут разрабатываться опытными практикующими специалистами, а утверждаться регулятором в этой сфере — Росгвардией. Таким образом, по всей стране заработает единая типовая программа профобучения охранников и руководителей частных охранных организаций», — рассказал автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, также будут разработаны отдельные программы обучения для телохранителей, которые в соответствии с новым базовым законом о частной охране выделены в отдельную категорию охранников, пишут «Известия».