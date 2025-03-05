Общество

Противопожарная тренировка прошла в Псковском филиале Университета ФСИН

В Псковском филиале Университета ФСИН России 10 марта прошли противопожарные тренировки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фотографии: Псковский филиал Университета ФСИН России

В 11.00 в Псковском филиале Университета ФСИН России сработал сигнал тревоги, предупредивший сотрудников и курсантов о пожаре.

В течение 5 минут и 30 секунд все люди были эвакуированы в безопасное место. На территорию филиала прибыли три единицы пожарной техники ГУ МЧС России по Псковской области. По легенде учений, в горящем учебном корпусе оказались люди, которые не успели покинуть здание.

В результате тренировки все «пострадавшие» курсанты были спасены, а сотрудники филиала получили наглядный урок использования индивидуальных спасательных средств и первичных средств пожаротушения.

Как отметили в университете, завтра и в течение следующих двух дней противопожарные тренировки продолжатся: действия пожарных, сотрудников и курсантов должны быть отработаны до безупречности.