Общество

У 31% работающих псковичей есть предложения для руководства по оптимизации процессов — опрос

У 31% работающих псковичей есть предложения для руководства по оптимизации рабочих процессов. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

Чаще всего над улучшением бизнес-процессов размышляют те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (44%). Более инициативны мужчины (40% против 21% женщин). Идеи, как улучшить рабочий процесс, работники до 35 лет выдвигают чаще тех, кто старше. Однако, судя по комментариям, молодежь в большей степени ориентирована на оптимальном распределении времени («Гибкий график»; «Гибрид»), а старшее поколение чаще говорит о необходимости улучшения материально-технической базы, устранении «узких мест» в бизнес-процессах, поднимает вопросы доверия руководства к подчиненным. А вот предложения об автоматизации и уменьшении бюрократической нагрузки звучат одинаково часто от представителей разных поколений.

Свои идеи большинство инициативных сотрудников не боится высказать открыто: 76% готовы обсуждать их на личных встречах, 9% предпочли бы действовать через представителей трудовых коллективов, каждый двадцатый — изложить их письменно, и лишь 1 из 100 — анонимно.

6 из 10 (64%) верят, что их предложения будут рассмотрены: каждый четвертый (24%) абсолютно убежден в этом, 40% — скорее уверены. 25% скорее сомневаются в успехе, а 11% абсолютно уверены, что их идеи будут проигнорированы.